Sam Smith contou que foi "expulso" de aplicações de encontros, isto porque acreditaram que os perfis eram falsos.

Em conversa com o ET Canada, esta segunda-feira, o cantor disse que chegou a criar contas no Tinder e no Hinge, mas não durou muito tempo até ser banido.

"Fui expulso do Tinder e do Hinge porque eles pensaram que não era eu", contou, referindo ainda que não tinha os perfis verificados. "Devia ter feito isso", acrescentou.