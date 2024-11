Cláudio Ramos não perde a esperança de encontrar o amor da sua vida, mesmo que para isso tenha de recorrer a aplicações de encontros.

Esta quarta-feira, dia 6, no programa 'Dois às 10', o apresentador revelou a Cristina Ferreira que já esteve no Tinder - uma das app mais famosas - e que chegou a falar com algumas pessoas, contudo, as coisas não correram como esperava.

"Já conheci pessoas online... Já me encontrei com uma ou duas pessoas. Ia com medo", confessa, notando que só marcava encontros quando a conversa era interessante.

Cláudio revelou ainda que havia pessoas que não acreditavam que, de facto, era ele e por isso acabavam por bloqueá-lo. Outros quando descobriam a sua verdadeira identidade, simplesmente "não apareciam" nos encontros.

Veja aqui o momento.

