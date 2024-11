Foi ao destacar duas fotografias no Instagram em que aparece junto de Cláudio Ramos que Luísa Castel-Branco falou abertamente do amigo.

"Vou contar-vos um segredo: vocês não o conhecem! E eu conheço-o de cor, mas contra a vontade dele! Talvez por causa deste meu instinto maternal, onde nasce tudo o que sou. Ele é um menino tímido, inseguro, em busca permanente de alcançar mais alguma coisa", começou por dizer.

"Conhecemo-nos há mais de vinte anos e quando o conheci não gostei dele. Não sabia sequer o que é que ele tinha feito, nem quem era. E com ele recebi uma das maiores lições de vida, vê-lo crescer enriqueceu o meu coração, saber-lhe as fraquezas, saber quem ele é, aconchegou-o no meu coração. É amigo verdadeiro, e por vezes consegue ser ingénuo como um menino a dar os primeiros passos", acrescentou.

"Hoje posso dizer que tudo o que alcançou foi sozinho e contra marés. Hoje posso dizer que quando eu partir, ele vai sentir a minha falta. Mesmo que ainda o não saiba", completou.

Leia Também: "Quando era casado e uma pessoa dita normal, recebia muitos amigos"

Leia Também: Depois de Cinha, Luísa Castel-Branco falta programa (e Cristina também)