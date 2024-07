Sam Smith revelou no podcast 'Sidetracked with Annie and Nick' que no início do ano sofreu um acidente de esqui e ficou um mês sem conseguir andar.

O cantor explicou que "rasgou completamente o ligamento cruzado anterior". "Decidi não ser operado, mas não consegui andar durante um mês. Foi horrível", lembrou. "Foi a primeira vez que não consegui mexer-me", acrescentou.

A People recorda ainda que, em janeiro, o artista foi fotografado com a perna visivelmente lesionada, tendo recorrido à ajuda de uma bengala para caminhar.

© Getty Images

Leia Também: Miguel Bravo sai em liberdade. Conhecidas as medidas de coação