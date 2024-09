É o pior pesadelo de qualquer mulher, sobretudo quando se trata de uma passadeira vermelha com dezenas de objetivas a registar o momento.

Rita Ora e Eiza González escolheram o mesmo visual e vestiram (praticamente) o mesmo 'outfit' para os Emmy Awards, que aconteceram no domingo, 15 de setembro.

A cantora e atriz britânica Rita Ora optou por um vestido com silhueta marcada, rosa claro, com uma capa com penas, do mesmo tom.

© Kevin Mazur/Getty Images

Já a atriz mexicana Eiza González usou um vestido com a mesa silhueta e a mesma cor e uma capa muito semelhante. Apenas o decote e o tecido, neste caso lantejoulas, diferiram.

© Kevin Mazur/Getty Images

