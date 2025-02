Mesmo sem ter ganhado prémios, sem dúvida que Taylor Swift se destacou nos Grammys que decorreram no passado domingo, 2 de fevereiro. E tudo por causa do visual que escolheu para o evento, do qual lhe falamos esta sexta-feira, 7 de janeiro, na rubrica do Fama ao Minuto - Looks da Semana.

Taylor usou um vestido vermelho brilhante, bem curtinho, com a cintura vincada e um decote generoso. Era uma peça da estilista Vivienne Westwood.

Mas houve um pequeno detalhe que não escapou ao olhar atento dos fãs - um fio com a letra 'T', pendurado na coxa esquerda da cantora.

Terá Taylor Swift usado esta joia para homenagear o namorado, Travis Kelce? Ou será apenas um 'T' de Taylor Swift?

Passamos a explicar. A peça, na verdade, fazia referência às letras das suas músicas: 'Guilty As Sin?' e 'So High School', que fazem parte do álbum 'The Tortured Poets Department', indicado para as categorias de 'Álbum do Ano' e 'Melhor Álbum Pop Vocal'.

Taylor Swift nos Grammys 2025© Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Segundo a designer da joia, Lorraine Schwartz, o fio usado por Taylor Swift referia-se ao verso: 'What if he’s written mine on my upper thigh only in my mind?' ('E se ele escreveu a palavra 'minha' na minha coxa apenas na minha cabeça?', em tradução livre), da música 'Guilty As Sin?'; e ao verso: 'Cheeks pink in the Twinkling Lights' ('Bochechas rosadas em luzes cintilantes', em tradução livre), da canção 'So High School'.

O que não deixa de ser uma homenagem a Travis Kelce, visto que a cantora tem usado a cor vermelha várias vezes como uma forma de apoio ao seu namorado, que é jogador de futebol americano.

