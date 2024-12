Taylor Swift acabou a sua mega digressão, a 'Eras Tour', e não podia deixar de homenagear o namorado, Travis Kelce.

No último concerto, na noite de domingo, 8 de dezembro, a cantora trocou parte de uma letra referindo-se ao jogador.

Na música 'Karma', Swift trocou a parte que diz "the guy on the screen [o rapaz do ecrã]" para "the guy on the Chiefs coming straight home to [o rapaz dos Chiefs que vem diretamente para casa]".

Além disso, a artista também fez a pose do arco durante o tema 'So High School', a mesma que o jogador dos Kansas City Chiefs faz sempre que celebra em campo.