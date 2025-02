Apesar de não ter levado para casa nenhum prémio, apesar das seis nomeações, Taylor Swift não deixou de se destacar nos Grammy.

A cantora arrasou no que diz respeito à escolha do look, tendo surgido no evento com um curto vestido vermelho, cheio de lantejoulas (dando assim muito brilho), de Vivienne Westwood, como revela a People.

Um dos pormenores que mais saltou à vista foi a corrente que tinha na coxa e que contava com uma peça com a inicial "T". O visual ficou completo com joias Lorraine Schwartz e com uns sapatos de salto alto Casadei.

Leia Também: O brinde de Taylor Swift e Jay-Z quando Beyoncé ganhou Melhor Álbum

Leia Também: Os 20 melhores look da passadeira vermelha dos Grammy 2025