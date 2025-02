Como seria de esperar, foram muitas as caras conhecidas que marcaram presença da 67.ª edição dos prémios Grammy, que decorreu na noite de domingo, dia 2 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Taylor Swift, Cardi B ou Olivia Rodrigo foram das artistas que mais se destacaram na passadeira vermelha do evento no que ao look diz respeito, e arrasaram com visuais com um 'toque' de ousadia.

Como relata a People, Chappell Roan, de 26 anos, por exemplo, também deu nas vistas com um vestido vintage Jean Paul Gaultier (uma peça criada poucos anos depois de a artista ter nascido).

Veja na galeria os 20 melhores looks (seleção da People) que passaram pela passadeira vermelha dos Grammy 2025.

