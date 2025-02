SZA não passou pela passadeira vermelha dos Grammy, mas não escapou aos fotógrafos presente. Durante a cerimónia, que decorreu na Crypto.com Arena, em Los Angeles, na noite de domingo, dia 2 de fevereiro, a cantora foi fotografada na plateia.

Aliás, até tirou fotografias com outros artistas, como foi com o caso de Taylor Swift, e subiu ao palco para entregar o Grammy de Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo, que este ano ficou nas mãos de Lady Gaga e Bruno Mars, por 'Die With a Smile'.

Para a ocasião, SZA escolheu um look com alguma ousadia: um vestido em tons de rosa, bastante decotado. Veja nas imagens da galeria.

