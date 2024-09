Há dois Will Smith em Hollywood e um deles ganhou um Emmy na noite de domingo, 15 de setembro.

O guionista Will Smith (não o ator), levou para casa o prémio de melhor Guião numa Série de Drama, com 'Slow Horses', série da qual também é criador.

"Primeiro que tudo, relaxem. Apesar do meu nome, venho em paz", disse o escritor na abertura do seu discurso, fazendo referência ao momento em que o ator Will Smith bateu no comediante Chris Rock em palco, pouco antes de ganhar o seu primeiro Óscar, em 2022.

A piada foi recebida com risos da plateia. No discurso de aceitação do Emmy, o guionista agradeceu também a toda a equipa que produziu a série e ao elenco. 'Slow Horses' tinha nove nomeações.

