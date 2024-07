A cantora portuguesa Mísia morreu, este sábado, aos 69 anos. O óbito foi anunciado pelo escritor Richard Zimler nas redes sociais.

"Estou desolado, pois a minha velha amiga, a cantora Mísia, acabou de nos deixar. Partiu em paz, docemente, sem dores. Gostei tanto dela", lê-se na rede social Facebook.

Mísia, nome artístico de Susana Maria Alfonso de Aguiar, nasceu no Porto, a 18 de junho de 1955, filha de pai português e mãe espanhola.

Iniciou-se na carreira artística na Catalunha, mas só a partir da década de 1990 se dedicou ao fado, editando o primeiro álbum, em nome próprio, em 1991, ao que se sucedeu, em 1993, 'Fado' e, mais tarde, em 1998, 'Garra dos sentidos', distinguido com o Prémio Charles Cross, em França.

Desde então a intérprete pisou os mais diferentes palcos do mundo, gravando fado e outras músicas - como canção napolitana e tangos.

'Paixões Diagonais', em que Mísia é acompanhada por Maria João Pires, foi editado em 1999, após a distinção da academia francesa, e, em 2003, com música de Carlos Paredes e textos de diferentes poetas, gravou o álbum 'Canto', que lhe valeu o Prémio da Crítica Alemã.

'Drama Box' e 'Ruas' são outros álbuns da intérprete que, entre outros artistas e agrupamentos, gravou com o ensemble L'Arpeggiata, da harpista e musicóloga austríaca Christina Pluhar.

Em 2013 editou o álbum 'Delikatessen - Café Concerto', que apresentou como "um menu fantástico de canções, que têm um toque bastante kitsch e cinematográfico", que inclui um inédito de Tiago Torres da Silva, 'Rasto Infinito'.

Ao duplo CD 'Para Amália', editado em maio de 2015, sucedeu 'Do Primeiro Fado ao Último Tango', também um duplo CD, que sintetiza uma carreira de 25 anos, e que apresentou em dezembro último no Teatro Trindade, em Lisboa.

Mísia, ao longo da sua carreira, arrecadou diferentes distinções, entre as quais a Ordem das Artes e Letras de França, em 2011, a Ordem de Mérito Civil em Portugal, o Prémio Gilda no 33.° Festival Cinema e Donne, em Itália, pela sua participação no filme 'Passione', realizado por John Turturro. Em 2012, recebeu o Prémio Amália Rodrigues na categoria Divulgação Internacional.

Leia Também: "Decidiu que ia tirar foto". Slow J revela "ameaças" de autarca de Águeda