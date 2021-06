Morreu o antigo futebolista Neno, na madrugada desta sexta-feira, aos 59 anos. Uma notícia que levou desde logo a várias manifestações das redes sociais.

E entre todos os que lamentaram publicamente a morte do ex-jogador destaca-se a mensagem de Rui Unas. O apresentador e atro contou que tinha convidado Neno para marcar presença no 'Maluco Beleza' e que a figura do clube vitoriano e antigo guarda-redes do Benfica aceitou.

"Profundamente triste, meus amigos. Terça-feira troquei mensagens com ele aqui no Instagram. Convidei-o para vir ao 'Maluco Beleza' e ele aceitou prontamente... E hoje, acontece isto. Os meus mais profundos pêsames à família", escreveu após ver a notícia numa publicação do Vitória Sport Clube no Instagram.

