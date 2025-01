Roberto Carlos está separado da segunda esposa, Mariana Luccon. A notícia é avançada pelo programa espanhol Fiesta.

O antigo futebolista, de 51 anos, e a fisioterapeuta já não vivem na mesma casa, já que ele terá tomado a decisão de se afastar temporariamente.

Os seus sogros vivem numa das casas do ex-atleta, em Madrid, e Mariana vive noutra, já Roberto Carlos encontra-se nas instalações do Real Madrid - clube do qual é embaixador.

Mariana Luccon, recorde-se, é mãe de dois dos onze filhos do antigo futebolista. Os rebentos de Roberto Carlos nasceram de sete mães diferentes, tal como afirmou o próprio.

"Só tive duas esposas. Mais difíceis (de contar) são as mulheres com quem tive filhos. Tenho oito, de seis ou sete mães diferentes. Não me lembro...", referiu em 2014, em declarações ao Gazzetta dello Sport.

Leia Também: CR7 altera foto de perfil no Instagram e Georgina surge... de lingerie