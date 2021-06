Roberta Medina, empresária brasileira responsável pela organização do festival Rock in Rio, esteve esta terça-feira, dia 8 de junho, no programa 'Dois às 10', na TVI.

Estando em Portugal há 18 anos, Roberta explicou o que a mais apaixonou quando para cá veio.

"É uma cidade pequena [Lisboa] que tem tudo o que uma cidade grande tem. Tem menos pressão e isso traz qualidade de vida. O mercado no Brasil é extremamente agressivo, é sufocante", nota.

"Os portugueses são do bem. Aqui respeitam mais o espaço um dos outros. Sou super coletiva, mas pede licença", confessa.

A empresária foi ao programa para apresentar um projeto que criou durante a pandemia, a marca Brigadeiro Gourmet.

