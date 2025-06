Falta muito pouco para o evento mais esperado pelos amantes da cultura e do lifestyle brasileiro. O Bossa Market regressa à FIARTIL, no Estoril, para a sua sexta edição, a ter lugar nos dias 7 e 8 de junho. A programação musical este ano tem, no sábado, dia 7, Paulo Miklos, ex-Titãs, a cantar os êxitos mais icónicos do pop rock, como "Sonífera Ilha", "Pra Dizer Adeus" e "É Preciso Saber Viver", entre muitos outros sucessos da sua trajetória de 40 anos na cena musical. No domingo, dia 8, é a vez do português Tiago Nacarato subir ao Palco Bossa com seu repertório encantador que vai da bossa ao samba.

"Ao longo de cinco edições, o Bossa Market transformou-se em referência e ponto de encontro ao reunir o melhor do Brasil num só lugar", refere Fabi Barcellos, empresária responsável pela criação e organização do evento desde a primeira edição.

E se sábado Paulo Miklos sobe ao palco, domingo é dia de Tiago Nacarato. Para além destes dois nomes, o evento contará com mais apresentações musicais.

Para os fãs de gastronomia, o evento contará com dezenas de opções. Entre os parceiros de longa data do Bossa Market, destacam-se Hangus Carnes (restaurante com carnes premium), Carolina Sales Café (com seus famosos brigadeiros gourmet e os disputados chocolates do Dubai), Bah! Craft Beer (cervejas artesanais produzidas por um cervejeiro gaúcho em Cascais), Madre Coxinha (o mais famoso quitute brasileiro em diversas versões), Caipirinhas Cachaça 51 (aquela ótima ideia), Santinni (gelados com sabores tropicais) e Pastel de Vento (o nome já diz tudo).

Logo à entrada do Bossa Market, os visitantes poder-se-ão deixar encantar com as cores vibrantes e modelagem criatiava das expositoras de moda. Marcas como Abacaxi Brasil, Pipe, Mandarine, Made por Elas, Ins Boho e Encantos do Mundo, serão algumas das marcas a marcar presença no festival.

O inesquecível Ayrton Senna, ídolo Brasil e em Portugal, será homenageado com a exposição do carro que pilotou na sua estreia oficial em monolugares em Inglaterra, em 1981. Foi ao volante deste carro que Senna conquistou dois títulos na Fórmula 1600 (Townsend Thoresen e RAC Brin), no início de sua galardoada carreira. Ao lado desta relíquia histórica, que estará no stand da CRM Motors, será exibido também o carro do BOSSA RACING TEAM - um novo projeto cheio de adrenalina e velocidade - e com a icónica identidade Bossa.

Nos dois dias de evento, das 14h às 20h, existirão pinturas faciais e oficinas criativas oferecidas pela parceria com a Fundação Benfica, que é uma das grandes novidades deste ano. Esta parceria trará ainda outras atividades ao longo do fim de semana, tais como jogos tradicionais, atividades em família e a Hora do Conto "Vitória, Vitória, Conta-me Uma História!" a ser realizada duas vezes por dia. Também são parceiros do Espaço Kids o Meu Mini Chefinho, que vai realizar workshops de palitinhos de frutas e mini pizzas, e os The Inventors, que vão oferecer os workshops Sabre de Luz e Besouro Solar - dois projetos muito divertidos em que a eletrónica e a energia solar fazem parte dos conceitos associados.

Como nos anos anteriores, haverá a prestação de serviços de cabeleireiro, maquilhagem, tatuagem e massagem, e a plataforma SheerME, uma app de descoberta, marcações e pagamentos de serviços nas áreas de bem-estar e beleza, volta como patrocinador desse espaço pela segunda vez para divulgar seus serviços através de um sistema incrível de carteira virtual e um ecossistema de benefícios e cashback para os clientes.

O evento também vai contar com uma área lounge exclusiva para convidados e artistas patrocinada pela Lola Cosmetics Portugal, que vai deixar o espaço mais charmoso ainda.

O Bossa Market acontece nos dias 7 e 8 de junho, entre as 11h e as 24 horas e o preço da entrada varia entre os 6 e os 12 euros.