Gabriel O Pensador vive uma fase bonita da sua vida. O artista brasileiro, de 47 anos, assumiu o romance com Gabriela Vicente, 27 anos mais nova, informa a revista Quem.

Foi numa entrevista ao jornalista Hugo Gloss que o músico falou deste relacionamento, chegando mesmo a revelar que já escreveu uma canção inspirada neste amor - 'Girl From Garopaba', que será lançada sexta-feira, dia 11.

"Damos muitas gargalhadas com essas coisas, mas ela me apoiou muito também nas horas tristes, como, por exemplo, quando perdi o meu pai e já estávamos no início do namoro", disse o artista.

