Bruno Rocha, conhecido como o famoso Hugo Gloss, marcou presença esta quinta-feira, 14 de novembro, num programa de televisão português.

O jornalista brasileiro, especialista em assuntos do social, esteve no 'Dois às 10', da TVI, à conversa com Cristina Ferreira.

Hugo Gloss tem mais de 21 milhões de seguidores nas redes sociais e no Brasil o seu trabalho é muito respeitado.

Cristina Ferreira já tinha estado ao lado de Bruno Rocha no dia de ontem. O jornalista veio a Portugal para marcar presença na Web Summit, onde esteve ao lado da comunicadora portuguesa.