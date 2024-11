Cristina Ferreira é, mais uma vez, uma das caras presentes na Web Summit.

A apresentadora vai partilhar palco com um dos nomes mais fortes da área digital do Brasil, Bruno Rocha, fundador do site Hugo Gloss.

Cristina e Hugo Gloss vão discutir e trocar ideias sobre o tema 'A truthful brand' [uma marca verdadeira, em tradução literal], onde vão abordar a importância da honestidade na criação de relações com o público para quem tem milhões de seguidores.

A edição da Web Summit de 2024 começou esta segunda-feira, 11 de novembro e acaba a 14 de novembro, quinta-feira. São esperados mais de 70 mil participantes.