Dolores Aveiro esteve num dos concertos de Roberto Carlos em Portugal e conseguiu posar com o artista nos bastidores.

As imagens foram depois publicadas no Instagram. "Noite maravilhosa com o rei", pode ler-se na legenda.

De recordar que Roberto Carlos esteve em Portugal, mais precisamente em Lisboa e em Braga.

