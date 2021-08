Robert De Niro está a comemorar o seu 78.º aniversário em França. O ator completou mais um ano de vida esta terça-feira, 17 de agosto, e não está a celebrar a data sozinho.

De acordo com o Page Six, Robert De Niro foi fotografado com uma amiga enquanto saía do Hotel Eden Roc. A pessoa que estava ao lado do artista seria Tiffany Chen, uma instrutora de artes marciais de Nova Iorque, como identificou um paparazzi.

Entre as imagens, De Niro pode ser visto a passear num pequeno barco, sem nunca tirar a máscara por causa da pandemia.

Robert De Niro© Reprodução Page Six (Spread Pictures / SplashNews.com)

