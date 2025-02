Robert De Niro tem 81 anos, mas é um pai ativo e 'jovem'. Em entrevista rara sobre a filha, falou da bebé de 22 meses.

"Quero estar a par de tudo", referiu no 'The Scott Mills Breakfast Show', citado pela Hello!, sobre o crescimento de Gia, a mais nova dos sete filhos do ator.

"Vejo com a minha bebé 'The Wiggles' e 'Ms. Rachel' [um grupo musical e uma YouTuber para crianças]. Não os conhecia antes de começar a ver, mas a minha filha adora. E eles são ótimos", acrescentou.

Gia, que nasceu em abril de 2023, é fruto da relação do ator com Tiffany Chen. Robert De Niro tem ainda outros seis filhos, de três mulheres.

© Reprodução Daily Mail / Robert De Niro

