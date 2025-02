Alec Baldwin não sabia mesmo o que o futuro lhe reservava quando brincou com o irmão, Billy, na altura em que este se preparava para ser pai pela terceira vez.

Numa conversa recente com o New York Post, o também ator William Baldwin, mais conhecido como Billy, de 61 anos, recordou uma história 'engraçada' com o irmão, Alec, de 66 anos.

Quando Billy e a companheira, Chynna Phillips, esperavam o terceiro filho, Alec fez um comentário que agora tem outro impacto, mais 'engraçado'.

"Lembro-me quando ele brincou comigo na altura em que eu e a Chynna estávamos à espera do nosso terceiro filho. Ele disse: 'O que é que tu és, pai?' Porque a minha mãe e o meu pai tiveram seis filhos."

Billy tem duas filhas, Brooke, de 20 anos, e Jameson, de 24, e é ainda pai de um rapaz, Vance, de 24. Além de Alec, o ator é também irmão de Steve, de 58 anos, Daniel, de 64, Elizabeth, de 69, e Jane, de 60.

Agora, Billy pode retribuir o comentário. Isto porque Alec acabou por ter mais filhos... mais precisamente oito. "Ele casou-se novamente e teve três, quatro, cinco, seis filhos", comentou o ator. "'O que é que tu és, Anthony Quinn?'", brincou.

"Isto é uma piada porque há um ator, o Anthony Quinn, que quanto tinha 82 anos teve um filho. O Tony Randall teve um filho com cerca de 75 anos", explicou depois.

Alec Baldwin, recorde-se, tem sete filhos em comum com a atual companheira, Hilaria. Juntos são pais de Ilaria Catalina Irena, de dois anos, María Lucía Victoria, de três, Eduardo Lucas, de 4, Romeo Alejandro David, de 6, Leonardo Ángel Charles, de 7, Rafael Thomas, de 9, e Carmen Gabriela, de 11. O ator é também pai de Ireland, de 29 anos, da relação com a 'ex' Kim Basinger.

