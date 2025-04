Airyn de Niro, filha do ator Robert De Niro, assumiu publicamente ser transexual. Numa entrevista à revista Then, a atriz, de 29 anos, falou sobre a sua identidade e ainda sobre como é ser filha de uma figura pública.

Airyn é filha do artista com Toukie Smith e tem um irmão gémeo, Julian De Niro.

A jovem afirma que agradece aos pais por sempre a terem protegido do mundo público já que queriam que vivesse a vida de forma mais normal possível.

"Obviamente, nenhum pai é perfeito, mas sou agradecida aos meus pais por terem concordado em manter-me longe dos holofotes. Eles queriam que tudo fosse o mais privado possível. Queriam que eu tivesse uma infância o mais normal possível", começa por revelar.

Airyn resolveu falar sobre a sua transexualidade depois de ter aparecido com o pai publicamente e ter percebido que as "pessoas não sabiam nada sobre ela".

"[Quando era criança] Diziam-me que não era negra o suficiente, nem branca o suficiente. Nem feminina o suficiente, nem masculina o suficiente", garantindo que nunca se sentia perfeita. Com a inspiração da mãe e com "a influência que as mulheres negras tiveram sobre ela", decidiu começar a terapia hormonal em novembro do ano passado.

"Quero servir de inspiração nem que seja para, pelo menos, uma pessoa como eu que é negra, queer, e que não seja extremamente magra", disse Airyn.

Robert de Niro, de 81 anos, tem, no total, sete filhos. Drena, de 52 anos, Raphael, de 47, Airyn e Julian, de 29, Elliot, de 26, Helen Grace, de 12, e Gia, de um ano.

