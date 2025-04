Nas vésperas de anunciar a programação oficial deste ano, o festival de Cannes revelou hoje que atribuirá a Palma de Ouro de Honra a "uma lenda do cinema", um daqueles atores cujo rosto "representa a sétima arte e cujas linhas de diálogo deixam uma marca indelével na cinefilia".

Robert De Niro, 81 anos, ator, produtor, realizador e cofundador do festival Tribeca, receberá a Palma de Ouro de Honra a 13 de maio na cerimónia de abertura do festival.

O ator esteve pela primeira vez em Cannes nos anos 1970, quando 'Taxi Driver', de Martin Scorsese, venceu a Palma de Ouro, o prémio máximo do festival em 1976. Em 2011, De Niro presidiu ao júri de Cannes.

'Touro enraivecido', 'O padrinho', 'Tudo bons rapazes', 'Cabo do Medo', 'Um sogro do pior' e a recente série 'Dia Zero', do drama à comédia, são alguns dos projetos protagonizados por Robert De Niro e que atestam a sua versatilidade.

A 78.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorrerá de 13 a 24 de maio, e o júri será presidido pela atriz Juliette Binoche.