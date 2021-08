Robert De Niro parece estar recuperado da lesão que sofreu na perna quando estava a trabalhar no filme 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese. O ator foi visto sem nenhuma ligadura, mostrando apenas uma cicatriz no joelho.

As imagens do artista, de 77 anos, foram captadas este sábado, como relata o Page Six. O ator é visto de calções, polo de manga curta, chinelos e boné. Para ver as imagens clique aqui.

De lembrar que Robert De Niro já tinha quebrado o silêncio sobre o acidente, tendo contado que estava a tentar "passar por cima de alguma coisa" quando "simplesmente caiu".

