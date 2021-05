Robert De Niro sofreu recentemente uma lesão na perna enquanto estava em Oklahoma para gravar o filme 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese.

Entretanto, o ator já falou sobre o sucedido ao IndieWire, explicando que sofreu uma "rutura no quadril".

Robert contou que estava a tentar "passar por cima de alguma coisa" quando "simplesmente caiu". "A dor era insuportável e agora tenho de recuperar. Mas acontece, especialmente quando envelheces, tens que estar preparado para coisas inesperadas", acrescentou.

O ator acha que o tempo que vai precisar para recuperar da lesão não vai afetar a produção do filme. "O que estou a fazer com o Scorsese em 'Killers of the Flower Moon', sou praticamente uma personagem sedentária, de certa forma. Não me mexo muito, graças a Deus", disse.

