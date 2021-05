O ator estava a trabalhar no novo filme de Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon'.

Robert De Niro sofreu um acidente que o deixou com uma lesão na perna enquanto estava em Oklahoma, revela o TMZ. O ator estava a trabalhar no novo filme de Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon', quando sofreu o acidente, tendo voado na noite de quinta-feira para casa, na cidade de Nova Iorque. O TMZ destaca ainda que De Niro irá consultar um médico esta sexta-feira, e não se sabe mais pormenores sobre a lesão. O filme de Scorsese vai seguir conforme já tinha sido programado anteriormente. Uma fonte destaca que Robert sofreu a lesão enquanto estava na cidade para as filmagens, mas não estava nos estúdios de gravação. As cenas com o ator que precisavam de ser gravadas neste momento já estão feitas, por isso este episódio não irá atrasar a produção. Leia Também: Leonardo DiCaprio (quase) irreconhecível em primeira foto de novo filme