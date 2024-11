Nicole Kidman deu uma entrevista à Vanity Fair recentemente e falou sobre realizadores com quem gostaria de ter trabalhado e que ainda não o fez.

"Sempre disse que gostaria de trabalhar com o Scorsese, se ele fizer um filme com mulheres", disse a atriz, nomeando depois também Kathryn Bigelow, Spike Jonze, Paul Thomas Anderson e Michael Haneke.

Apesar de Kidman não se ter alongado sobre o assunto, Martin Scorsese já foi criticado no passado por fazer quase sempre filmes exclusivamente centrados em personagens masculinas, como 'The Godfather', 'The Irishman', 'Goodfellas', e 'The Wolf of Wall Street'.

