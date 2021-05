Foi divulgada a primeira fotografia do tão aguardado novo filme de Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon'.

A imagem mostra Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone como Ernest e a sua esposa Mollie Burkhart, uma mulher da nação Índia Osage.

DiCaprio não resistiu em partilhar a foto nas suas página de Instagram e Twitter, e os fãs não tardaram a reagir.

Veja tudo abaixo:

De referir que fazem também parte deste novo filme os atores Jesse Plemons e Robert De Niro. A longa-metragem retrata a história dos membros da índia Osage no Estado do Oklahoma, EUA, que foram assassinados na década de 1920, dando início a uma investigação do FBI.

