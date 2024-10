Robert De Niro juntou-se a Jane Rosenthal para uma conversa moderada pelo jornalista Bernardo Ferrão, no segundo dia do Tribeca Festival Lisboa.

Sob o tema 'Enduring Excellence in Hollywood: Crafting Stories That Stand the Test of Time in an Ever-Changing Society' ('Excelência Duradoura em Hollywood: A Criação de Histórias Que Aguentam o Teste do Tempo numa Sociedade em Constante Mudança'), falou-se, claro, de histórias, mas também de inteligência artificial e do candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump.

Bernardo Ferrão começou por perguntar sobre os filmes independentes e o dinheiro para os fazer, ao que De Niro respondeu: "Ninguém quer fazer filmes independentes. Os filmes custam dinheiro. Mas tens de fazer o filme que queres, da melhor maneira que conseguires. O problema é sempre o dinheiro".

"Tem receio da Inteligência Artificial (IA)? De ver, por exemplo, o seu papel no 'Taxi Driver' feito, com a sua imagem, sem nunca ter estado no set?", perguntou, de seguida, o jornalista.

"Acho que a IA não vai acontecer de forma tão óbvia. Não faço ideia o que vai acontecer, ainda não pensei assim muito", respondeu o ator, seguido de Jane Rosenthal, que se mostrou mais assustada com "a voz criada artificialmente".

Ao longo do Tribeca Festival Lisboa, Robert De Niro não escondeu as suas ideias políticas e esta foi mais uma oportunidade de demonstrar a sua posição em relação ao candidato republicano Donald Trump.

"Nunca pensei experenciar isto na minha vida. Quando era criança lembro-me de ficar chocado com os nazi. E só sei que a história se pode repetir. A mesma doença está a invadir a América, de outra forma. Uma pessoa como ele [Trump] não devia poder aproximar-se da presidência. Já vimos historicamente que as coisas não acontecem assim", referiu.

"Porque é que acho que tantos americanos votam nele? Acho que é uma coisa de culto, mas mesmo assim não consigo perceber como tanta gente vota em algo que sabem, de coração, que não está certo", defendeu.

Depois de confirmar que a icónica frase "You Talkin' to Me?" (Estás a falar comigo?) do filme 'Taxi Driver' foi um improviso, o ator falou do que muda quando se ganha um Óscar: "Não deixam de ser os prémios mais prestigiantes da indústria. Uma coisa é garantida, vais ter trabalho depois disso, sim [risos]."

Criado há 22 anos pelo ator norte-americano Robert De Niro e pela produtora Jane Rosenthal, o Tribeca Festival teve a sua primeira edição europeia no Beato Innovation District, em Lisboa, durante os dias 18 e 19 de outubro.