Carolina Patrocínio foi a responsável por moderar o momento de abertura do Tribeca Festival Lisboa, esta sexta-feira, dia 18 de outubro. O 'kick-off' contou com nomes incontornáveis do mundo do cinema, como os atores Robert De Niro, Whoopi Goldberg, e Chazz Palminteri.

"Foi uma enorme responsabilidade, apresentar à imprensa este primeiro dia do Tribeca Festival Lisboa. No fundo, a responsabilidade de receber Robert De Niro, Jane Rosenthal, dar as boas-vindas ao nosso presidente da Câmara e, claro, ao Francisco Pedro Balsemão, que são assim as figuras mais importantes que tornaram este festival possível", revelou Carolina Patrocínio ao Fama ao Minuto.

Quando questionada sobre o ator e co-fundador do festival, Robert De Niro, a apresentadora não escondeu o entusiasmo: "Sou grande fã, acho que é impossível não se ser fã do Robert De Niro".

"No início do painel, tivemos produtores de filmes super conhecidos, 'Hunger Games', 'Wonder Woman', portanto acho que isto é um sonho tornado realidade para todos os amantes de cinema", acrescentou.

Sobre a acessibilidade destas grandes estrelas internacionais, Carolina Patrocínio mostrou-se admirada: "Tinha sido bastante alertada para a Whoopi Goldberg e ela foi super simpática, super aberta. Fez-nos um elogio rasgado sobre quando aterrou a Lisboa, a nível intercultural, ficou espantada. Achei-a super acessível".

Leia Também: Whoopi Goldberg maravilhada com multiculturalidade de Lisboa