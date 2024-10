Lili Caneças esteve presente no Tribeca Festival Lisboa, esta sexta-feira, dia 18 de outubro, e o Fama ao Minuto esteve à conversa com a socialite no final da 'talk' que juntou Robert De Niro e Jane Rosenthal a Francisco Pedro Balsemão.

"Sou uma fã do Robert De Niro, toda a minha vida fui. Vi todos os filmes dele, desde o 'Taxi Driver', até aos últimos. E acho que o que ele está a fazer é uma coisa extraordinária, que é tentar misturar a cultura pop, o cinema, o que se falou agora de storytelling, e música, tudo para que o mundo seja melhor. Para que o mundo se torne mais humano. E isso só [é possível] através da arte", disse Lili Caneças.

"Eu já tinha conhecido o Robert De Niro porque o pai dele fez uma exposição de pintura, era um grande pintor surrealista e fez uma grande exposição de pintura no Palácio Galveias, em Lisboa, aqui há uns vinte anos. E é giro porque o nome do pai [na altura] apareceu como Robert De Niro Senior, não é o filho que é Junior", referiu ao Fama ao Minuto.

A socialite considera que a arte é o caminho para a felicidade e acredita que o ator, co-fundador do Tribeca Festival, tem uma motivação extra: "Ele tem um filho pequeno. É mais velho do que eu, mas tendo um filho pequeno tem de se preocupar com que mundo é que lhe vai deixar".

Sobre a importância da vinda do festival para Lisboa, Lili Caneças acrescentou: "Não pode ser mais importante. Neste momento o mundo inteiro, estando o Robert De Niro cá, está a falar de Lisboa. Ora, Lisboa já está tão na moda que o que é que vai acontecer? É que o coitado do Carlos Moedas vai ter que ter ainda mais trabalho a gerir todos estes turistas que vão chegar a Lisboa, toda esta gente que quer viver em Lisboa [risos]".

Criado há 22 anos pelo ator norte-americano Robert De Niro e pela produtora Jane Rosenthal, o Tribeca Festival tem a sua primeira edição europeia no Beato Innovation District, em Lisboa, durante os dias 18 e 19 de outubro.

