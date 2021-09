Keidje Torres Lima, conhecido pelo nome artístico de Valete, recorreu nas últimas horas às suas redes sociais para partilhar publicamente um pedido de desculpas ao casal que ameaçou há dois anos.

"Apresento formalmente o meu pedido de desculpas pelos conflitos provocados contra o Sr. Ludovic Pereira e Maria Furtado em Setembro de 2019. Desde já informo que todos os litígios pendentes se encontram resolvidos entre mim e as pessoas em causa. Um só caminho", pode ler-se na publicação do músico, feita a pedido do tribunal para evitar que o rapper fosse julgado.

As ameaças de Valete terão sido feitas numa altura em que o músico estava debaixo de fogo após o lançamento da música 'BFF'. O tema valeu-lhe na época várias acusações de misoginia e apologia da violência e humilhação contra as mulheres.

Rita Ferro Rodrigues reagiu esta quarta-feira ao pedido de desculpas de Valete e não poupou nas críticas ao rapper.

"Infelizmente, pediu desculpa apenas para não ir a julgamento. Admiro o Ludovic e a Maria por não terem desistido de desmascarar esta pessoa – que ameaçou e insultou muita gente. Que ‘ousou’ denunciar/ debater a misoginia presente numa canção sua", começa por apontar a apresentadora.

"Não, não vale tudo. E há muita gente que deve um pedido de desculpas a todas e todos os que levaram com a violência do Valete. Mas claro… esperemos sentados", termina, deixando clara a sua posição sobre o tema.

Leia Também: "O que é uma cassete?". Rita Ferro Rodrigues em 'choque' com o filho