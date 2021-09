E eis que as grandes diferenças entre as gerações começam a sentir-se mais do que nunca, que o diga Rita Ferro Rodrigues.

A apresentadora usou as stories da sua conta de Instagram para partilhar uma conversa entre o filho mais novo, Eduardo, de 10 anos, e o companheiro, Rúben Vieira, ou Ben, como é carinhosamente tratado.

"Ben a falar com o Duda:

- 'Na altura havia cassete que eu ouvia no carro...'

Duda - 'Pai, que é uma cassete?'

Fechem isto", lê-se na imagem.

Conversa partilhada pela apresentadora© Instagram - Rita Ferro Rodrigues

Um momento que não passou despercebido à apresentadora, de 44 anos, como se deverá imaginar.

