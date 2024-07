Rita Ferro Rodrigues assinalou publicamente o aniversário de Miguel, filho de Rúben Vieira, através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

Ao destacar várias imagens do jovem esta quarta-feira, dia 31 de julho, logo após a meia-noite, a apresentadora escreveu: "Pintainho do meio. Os melhores abraços, as maiores gargalhadas, uma cumplicidade tão grande. Um amor gigante. Parabéns, Miki querido. Que sejas sempre este furacão de alegria que nos faz tão felizes. E sim (amanhã há sushi)".

De recordar que Rita Ferro Rodrigues é mãe de Eduardo, da relação com Rúben Vieira, e de Leonor, da relação com Daniel Cruzeiro.

