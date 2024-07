Rita Ferro Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para recordar a amiga Irina Fernandes, que morreu em julho de 2022, aos 38 anos, vítima de cancro.

"Tenho umas saudades loucas tuas, este ano ensopei umas quantas almofadas com lágrimas a contar-te as minhas peripécias e depois adormeci à espera da tua orientação e sorriso e chegaram sempre", começou por escrever a apresentadora.

"Invadias-me os sonhos. É que o amor cura e eu sinto-te ao pé de mim, dos meus, dos teus, dos nossos, com esse sorriso que é uma varanda para o universo (onde me sento tantas vezes contigo logo após adormecer e aninhadas, damos as mãos)", acrescentou.

"Sim, é no sorriso que te procuro e encontro. Por aqui continuamos a lutar, a fazer tudo, todos, para sermos felizes e vivermos intensamente com o coração como único juiz, como nos ensinaste. Lastro estelar de amor que nos cuida e cura, é como te sinto. Obrigada bonita. Dois anos", completou.