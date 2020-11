Rita Ferro Rodrigues voltou a dar novidades sobre o seu estado de saúde após o marido, Ruben Vieira (Ben), ter testado positivo à Covid-19. A apresentadora recorreu às redes sociais na manhã desta terça-feira para afirmar que, apesar de partilharem a mesma casa, o casal está a cumprir as medidas de segurança.

"Satisfazendo algumas das vossas perguntas e porque me parece importante falar do tema sem complexos, aqui vai: apesar de vivermos todos na mesma casa, mal o Ben apresentou os tais sintomas muito leves (que só duraram sensivelmente um dia) isolou-se logo. Passados uns dias do diagnóstico positivo dele - e por indicação da Saúde 24 - testámos todos cá em casa e estamos todos negativos mas claro a cumprir isolamento profilático e todas as indicações da DGS - como tantas outras famílias", disse.

Por fim, Rita realçou a importância de não esconder sintomas e de recorrer à linha de saúde para esclarecer os procedimentos.

"Por isso se há conselho que vos posso dar é este: não escondam sintomas, se não se sentirem bem liguem logo para a Saúde 24h e tentem resguardar-se de outras pessoas até saberem o que se passa. Como de resto devemos fazer sempre... com qualquer suspeita de vírus", rematou.

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues e Ben são pais de um menino, Eduardo, de nove anos. A apresentadora é ainda mãe de Leonor, de 18, fruto de um relacionamento passado.

