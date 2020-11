Rita Ferro Rodrigues usou esta segunda-feira a sua conta oficial de Instagram para atualizar os seus seguidores do Instagram sobre a forma como a sua família está a viver a fase delicada pela qual estão a passar desde que o marido da apresentadora, Ruben Vieira, conhecido como Ben, testou positivo à Covid-19.

"Por aqui continuamos cheios de sorte, todos sem sintomas, a cumprir rigorosamente as indicações da Direção-Geral da Saúde e mais uma que indicação que acrescento: dançar", começa por revelar Rita, que está a dormir no sofá enquanto o marido se encontra isolado no quarto de ambos.

"Abraço muito forte para todas as famílias nas mesmas circunstâncias e um ainda maior para todas as famílias onde o bicho entrou mais tramado. Estamos juntas e vamos superar. Beijos na boca virtuais para o meu maridão isolado ali no quarto: está quase amor! E quando tudo passar até vais querer fugir para aí tal é a tareia de (tudo) que te vou dar. Esperança malta. Isto vai passar", completou.

Rita Ferro Rodrigues e os filhos do casal vão permanecer em isolamento por terem estado em contacto com Ben apesar de não terem, para já, testado positivo à doença.

