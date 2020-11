Ben, o marido de Rita Ferro Rodrigues, testou positivo para a Covid-19, tal como o próprio o informou na conta de Instagram da sua rubrica - 'O Camião do Ben'.

"Estou em casa em isolamento há alguns dias depois de ter testado positivo à Covid-19. Tive sorte, só experimentei sintomas muito leves", começa por explicar.

"Neste momento já me sinto bem e claro... a cumprir rigorosamente todas as indicações das autoridades de Saúde. O resto da família também está toda bem, comunicamos por vídeo - viva as novas tecnologias!", notou.

Por fim, Ben apela às pessoas que continuem a tomar os cuidados necessários, aproveitando ainda para elogiar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos serviços médicos.

