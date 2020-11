Mais uma figura pública que passa a incluir as estatísticas da Covid-19 em Portugal. Mónica Jardim confirmou na sua conta de Instagram que foi infetada com o novo coronavírus,

"Sim, testei positivo à Covid-19 e nunca antes a palavra positivo foi tão negativa... Estou há alguns dias isolada em casa e com sintomas ligeiros mas, infelizmente, não é o caso de tantos outros milhares de portugueses que diariamente continuam a lutar contra o vírus", começa por referir.

"Estou em contacto permanente com os profissionais de saúde, que têm sido formidáveis. O comportamento da pandemia depende de cada um de nós, por isso, nunca deixem de cumprir as recomendações da DGS: usem máscara, lavem as mãos com frequência e mantenham uma distância segura", concluiu, apelando aos gestos de prevenção das pessoas que a seguem.

Leia Também: Nutricionista de Cristina Ferreira, Iara Rodrigues, infetada com Covid-19