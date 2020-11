Já são vários os rostos conhecidos que testaram positivo à Covid-19 nesta segunda vaga da pandemia. A nutricionista de Cristina Ferreira, Iara Rodrigues, revelou esta quinta-feira, 5 de novembro, que também está infetada com o novo coronavírus.

"Como milhares de portugueses também eu estou em casa! Estou em isolamento com a minha família desde o momento em que soube que tinha estado em contacto com uma pessoa infectada por COVID-19. Fizemos o teste na quarta-feira e no mesmo dia recebi o resultado: positivo", começou por escrever na sua página de Instagram.

"Apesar de tudo sentimo-nos todos bem, sem sintomas e a seguir todas as directrizes da DGS. A minha equipa da Iara Clínica & Kitchen também já está em isolamento e estaremos encerrados pelo menos até ao final da próxima semana", acrescentou, aproveitando ainda para agradecer "todas as mensagens"recebidas.

