Iara Rodrigues é atualmente uma das mais conhecidas nutricionistas portuguesas. Autora de diversos livros sobre alimentação e nutrição, tais como ‘A Dieta Simples’ (2012), ‘Dieta 1,2,3’ (2013) ou ‘Emagreça sem fome – coma melhor e viva com saúde’ (2016), Iara é também conhecida do grande público por ser a nutricionista de celebridades como Cristina Ferreira.

No passado dia 16 de outubro, foi a grande anfitriã de um workshop de nutrição no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, realizando no centro comercial Vasco da Gama, e este foi o mote para uma entrevista com o Notícias ao Minuto.

Mitos, dicas e a avaliação sobre as recentes mudanças de hábitos na alimentação dos portugueses foram os principais temas desta conversa com a nutricionista.

Começamos pelo workshop de nutrição que decorreu a 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. Qual a importância de inciativas como esta?

O Dia Mundial da Alimentação é um dia muito importante para mim como nutricionista. Acho espetacular este tipo de iniciativas que motivam as pessoas a comer melhor, a viver uma vida mais saudável. Fico mesmo contente por centros como o Vasco da Gama fazerem estas ações. Apoio várias iniciativas solidárias, esta para mim tem muita importância por ser num dia especial e com o objetivo de dar a conhecer mais a alimentação e o lifestyle saudável.

A Iara é atualmente uma das nutricionistas mais ‘famosas’ entre o público, de que forma sente que o seu trabalho está a ajudar a mudar os hábitos alimentares dos portugueses e como tem capitalizado esse mediatismo para o fazer?

Tenho a sorte de trabalhar na área pela qual sou apaixonada e ser reconhecida por isso é muito gratificante. Sinto que se mudar apenas uma pequena opinião sobre a alimentação saudável e/ou refeição de uma pessoa tenho o dever cumprido.

Acredita que os hábitos alimentares dos portugueses têm mudado nos últimos anos?

Acredito, sim, acho que de uma maneira geral as pessoas estão mais abertas e preocupadas com a alimentação. Temos cada vez mais opções quer nos supermercado, restaurantes, o que ajuda e de certa forma influencia a tomar decisões mais conscientes e saudáveis. Hoje em dia temos um leque enorme de possibilidades quando vamos comer fora a um restaurante ou a um centro comercial, e cada vez mais vemos restaurantes de comida saudável a vingar no mercado.

Costuma dar diversas dicas para os pais melhorarem a alimentação dos filhos, os lanches saudáveis são um exemplo. As novas gerações têm melhores hábitos alimentares e uma relação mais saudável com a comida?

É possivelmente um dos pedidos mais recorrentes que recebo - dar dicas de snacks saudáveis para os filhos. A nova geração está a crescer num mundo cheio de possibilidades alimentares, isto cobre as opções mais saudáveis e menos. Mas de certa forma tenho a opinião que é uma geração mais preocupada com o bem-estar e com uma posição/lifestyle mais saudável.

Qual o hábito que os portugueses precisam mesmo de perder para passar a ter uma alimentação mais saudável?

Sou da opinião de que não precisamos de perder hábitos, mas sim adaptá-los a opções mais saudáveis. Claro que não se aplica a todas as situações, como no caso das pessoas que saltam refeições com a ideia de que as vai ajudar a emagrecer, esse sim é um hábito ou melhor uma opinião que precisamos de perder.

O estilo de vida saudável está cada vez mais entre as tendências e a verdade é que é promovido de diversas formas e pelos mais diversos interlocutores. O excesso de informação pode por vezes levar a que se cometam erros, por exemplo quando resolvemos começar uma dieta sem acompanhamento?

Concordo, o facto de termos toda a informação sobre todos os temas à distância de um clique é espetacular, porém em alguns casos leva a criar opiniões pejorativas para a nossa saúde. Existem muitos sites que nos dão dicas para a 'dieta perfeita' ou 'perca 5kg numa semana', que efetivamente têm alguns pontos verdadeiros, mas sou da opinião que não devemos fazer dieta sem acompanhamento de um nutricionista, porque de facto é a forma mais fiável e concreta para um equilíbrio na nossa alimentação.

Quais os principais mitos sobre a alimentação que ganharam maior peso devido às redes sociais e ao chamado ‘doutor Google’?

O jejum e o detox criaram um buzz nas redes sociais que já não víamos há algum tempo sobre algum método de alimentação. Apoio os dois, mas nos motores de busca encontramos muitas técnicas erradas com opiniões duvidosas.

Na sua opinião, quais as dicas fundamentais para quem quer mudar a sua alimentação e adotar um estilo de vida mais saudável?

Primeiro passo para quem quer mudar para um estilo de vida mais saudável é falar com um nutricionista, não há ninguém melhor para estabelecer um plano de alimentação e de novos hábitos alimentares. As dicas são muito personalizáveis, mas claro que há as gerais como: beber mínimo1.5L de água por dia, pelo menos ao jantar não comer hidratos maus, não saltar refeições, entre outras.

Leia Também: Marmelo: Um símbolo (por vezes esquecido) do