Depois de revelar que estava em isolamento profilático, Cláudia Vieira informa que está infetada com Covid-19.

A atriz e apresentadora voltou a falar aos fãs esta terça-feira, na sua página de Instagram, onde confirma que testou positivo para o novo coronavírus. A filha mais nova, Caetana, e o companheiro, João Alves, também estão infetados.

"Depois do nosso contacto com um caso positivo, através de uma pessoa que faz parte do nosso dia-a-dia, ficámos em isolamento. Recebidos os resultados eu, o João e a Caetana testamos também positivo ao Covid-19", começou por escrever.

"Estamos bem, a ser acompanhados e a cumprir as diretrizes da DGS. Unidos, na nossa bolha de amor", concluiu.

