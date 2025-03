"A cuidar de nós." Foi com estas palavras que Cláudia Vieira começou por legendar as imagens que publicou na sua página de Instagram este domingo, dia 16 de março.

A atriz e apresentadora aproveitou os dias de folga para desfrutar de bons momentos a dois com o companheiro, João Alves, pai da sua filha mais nova.

"Na agitação do dia a dia muitas vezes não sobra tempo a dois e foi isso que organizamos neste fim de semana", acrescentou na mesma publicação, destacando também que tiveram sorte com a meteorologia, pois foram "surpreendidos com um sol maravilhoso". Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Cláudia Vieira feliz ao lado de um dos homens da sua vida