Com o fim do 'Somos Portugal', eis que Mónica Jardim, uma das apresentadoras do formato da TVI, conseguiu recuperar o... domingo.

Conforme partilhou nas redes sociais, a comunicadora pôde desfrutar do seu "primeiro domingo de folga em 12 anos".

"Foi dia de passeio e brunch", realçou.

Note-se que ontem, 17 de novembro, estreou o concurso de talentos 'Funtástico', apresentado por Manuel Luís Goucha.

