Mónica Jardim fez 49 anos no passado domingo, 22 de dezembro.

A apresentadora da TVI elegeu um turismo rural num monte alentejano, na região de Monsaraz, para passar o aniversário.

Numa galeria de imagens, Mónica partilhou alguns detalhes do momento.

"E chegou mais um ano nesta bonita viagem da vida!

Adoro viajar no meu aniversário e passar o dia num sítio novo. Não importa se é perto ou longe.... importa é que seja em comunhão com a natureza com toda a sua beleza e serenidade porque é na simplicidade que o extraordinário habita. Este ano fiquei por cá, no encantador Alentejo, região pela qual sou apaixonada", começou por dizer na legenda da partilha.

Mónica fez ainda questão de mencionar a mãe, Lola Martínez, que morreu no verão de 2023. "O dia foi de encomenda com a minha mãe a brindar-me com um lindo sol de inverno para aquecer-me o coração."

