Mónica Jardim mostrou-se encantada com o pôr do sol que teve a oportunidade de apreciar durante umas férias de sonho à Tailândia, destino no qual se encontra neste momento.

A apresentadora, de 49 anos, não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram as imagens deste espetáculo da natureza que a impressionou.

Elogios às imagens - que poderá ver na galeria - também não faltaram.

Leia Também: As fotografias das férias de Mónica Jardim na Tailândia