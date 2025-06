Mónica Jardim assinalou na sua página de Instagram o aniversário do pai e a da sobrinha, onde mostrou algumas fotografias deste momento em família.

"Quatro dias no Alentejo com a família para celebrar duas gerações em festa, 87 anos do patriarca e 29 da sobrinha", disse na legenda das imagens que publicou na rede social.

Após a partilha, a caixa de comentários não tardou a receber várias carinhosas reações.

Leia Também: Mónica Jardim em casa a recuperar de cirurgia. "Obrigada pelas mensagens"