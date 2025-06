Catarina Furtado destacou na sua página de Instagram uma partilha mais pessoal. A irmã completa mais um ano de vida este sábado, dia 7 de junho, e a data não ficou esquecida.

Ao mostrar uma fotografia em que aparece com a mãe e a irmã, a apresentadora da RTP escreveu: "A mana faz anos. E vamos celebrar a sua vida. Parabéns à minha mana que me deu a sobrinha mais linda, e parabéns à minha mãe que me deu a mana Marta, o meu primeiro bebé."

Após a partilha, vários colegas, amigos e fãs fizeram questão de deixar uma carinhosa mensagem na caixa de comentários. Veja abaixo.

Leia Também: Catarina Furtado para Diogo Infante: "Melhor mano que eu podia ter"